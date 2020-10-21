Индексацию выплат и зарплат заложили в бюджет-2021 Новосибирской области

Глава региона поставил задачи по мобилизации доходной базы и переходу к бюджету развития, несмотря на кризис из-за пандемии.

Губернатор Андрей Травников поставил задачи по увеличению бюджета региона

В Новосибирской области началось рассмотрение основного финансового документа региона на следующий период. Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и прогнозе консолидированного бюджета региона на 2021 год, рассмотрен в ходе внеочередного заседания правительства области 21 октября, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова.

Глава региона поставил задачи по мобилизации доходной базы и переходу к бюджету развития. «Необходимо сделать все, чтобы в 2021 году проект бюджета из проекта фиксации, стабилизации ситуации превратился в бюджет развития. Предлагаю проект бюджета принимать на данный момент в представленном виде, и работать дальше на увеличение доходов и необходимых нам расходов», – подчеркнул глава региона.

Параметры бюджета участникам заседания представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Доходная часть областного бюджета на 2021 год, согласно проекту бюджета, составляет около 171,5 млрд рублей. Приоритетными расходами остаются отрасли образования, труда и социального развития, здравоохранения. В проекте бюджета защищены расходы на заработную плату, ее поступательное повышение для основных социально важных категорий работников бюджетной сферы. В расходах на социальную поддержку населения предусмотрена индексация выплат отдельным категориям граждан. Эти меры полностью обеспечивают задачи, поставленные в указах президента Российской Федерации.