Путин предупредил бизнес о новых проблемах в экономике из-за второй волны коронавируса

Президент напомнил, что "в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы".

Встречу с членами правления РСПП провел Путин 21 октября

В режиме видеоконференции проходит встреча Владимира Путина с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Об этом сообщает сайт Кремля 21 октября.

Дословно

В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги, добрый день!

Мы с вами регулярно встречаемся, чтобы обменяться мнениями по ситуации в мировой экономике и, прежде всего, конечно, в отечественной. Обсуждаем проблемы, которые волнуют всё деловое сообщество и, конечно, вместе анализируем те задачи, которые требуют совместных усилий и государства, и бизнеса.

Компании, которые вы представляете, действительно являются, как мы их называем, системообразующими. Они завязаны на сложные кооперационные, торговые цепочки – как в России, так и во всем мире. И вы знаете на своей деловой практике, чувствуете те вызовы, с которыми сталкивается и национальная экономика, и глобальные рынки.

Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики – вы сами это хорошо знаете – еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами.

Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы. Вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что, конечно, также сказывается на работе целых секторов экономики.

Понятно, что в таких условиях особое внимание приковано к тому, что, как, какие меры предпринимаются для сглаживания экономических и других последствий эпидемии.

Хотел бы вновь отметить: здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан, понимание общей ответственности за то, как наша страна пройдет этот сложный, напряженный этап.

Подчеркну, в центре внимания всегда – я уже об этом много раз говорил и хочу подчеркнуть еще раз – всегда должна быть защита жизни и здоровья наших людей. Это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается вся наша работа в период эпидемии.

Сегодня просил бы вас рассказать о том, как в ваших компаниях реализуются меры защиты сотрудников, персонала от рисков эпидемии, что делается, что вами предпринимается для сохранения здоровья людей.

И конечно, сейчас, когда деловые связи и ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем.

Напомню, у нас уже наработан опыт поддержки крупнейших, системообразующих предприятий страны, ключевых отраслей отечественной экономики. Здесь и строительство, и легкая, автомобильная промышленность, транспорт, связь, где трудятся миллионы наших граждан.

Эти механизмы поддержки бизнеса, трудовых коллективов мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, в том числе и с РСПП, за что спасибо вам большое.

Это очень важно для решения текущих задач, но при этом, конечно, нельзя забывать и о перспективном развитии, о наращивании капитальных вложений, которые определяют будущее предприятий, компаний и их позиции на рынке. Какие здесь есть проблемные моменты, мы также сегодня обсудим.