Чубайс попросился на пенсию? Его могут назначить "начальником Арктики", пишут СМИ

21 октября стало известно, что власти обсуждают возможный уход Чубайса из «Роснано». В пресс-службе корпорации, в свою очередь, сообщили, что ему нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит».

Чубайс попросил Путина отпустить его на пенсию

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс просил президента России Владимира Путина отпустить его на пенсию. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник из числа крупных бизнесменов.

По словам собеседника издания, просьба Чубайса прозвучала «не так давно».

Другой источник — один из знакомых главы «Роснано» — заявил, что тот действительно может уйти из госкорпорации.

21 октября стало известно, что власти обсуждают возможный уход Чубайса из «Роснано». По данным источников РБК, ему предложили «заняться Арктикой». В пресс-службе корпорации, в свою очередь, сообщили, что Чубайсу нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит». Там также отметили, что готовят стратегию компании до 2024 года по поручению правительства.

Анатолию Чубайсу 65 лет, он занимает пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. До этого, в сентябре 2008-го, указом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева он был назначен генеральным директором госкорпорации.