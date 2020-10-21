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Полыхала огнем стиральная машинка в доме военного городка в Бердске

22:26 21.10.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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На пожар по тревожному звонку выезжали 4 машины и 10 огнеборцев. Огонь потушили за 6 минут, но стиралка сгорела.

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На пожар в многоквартирном доме всегда выезжает несколько спецмашин

В Бердске 21 октября произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В среду в 13:59 в доме по ул. Советской в Бердске в жилой дом вызвали пожарных. В результате возгорания в ванной комнате огнем повреждена стиральная машина.

Ликвидировали пожар в военном городке в 14:05. На тушение привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава - перестраховались, потому что дом многоквартирный.

Причины пожара и ущерб установит дознаватель отдела надзорной деятельности. О пострадавших не сообщается.

возгорание пожар стиральная машинка ущерб ГУ МЧС по НСО
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