Полыхала огнем стиральная машинка в доме военного городка в Бердске

В Бердске 21 октября произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
В среду в 13:59 в доме по ул. Советской в Бердске в жилой дом вызвали пожарных. В результате возгорания в ванной комнате огнем повреждена стиральная машина.
Ликвидировали пожар в военном городке в 14:05. На тушение привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава - перестраховались, потому что дом многоквартирный.
Причины пожара и ущерб установит дознаватель отдела надзорной деятельности. О пострадавших не сообщается.