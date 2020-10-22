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Следующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября

17:26 22.10.2020
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28 октября 2020 – выходит спецвыпуск о культуре и историческом наследии Бердска.

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Газета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

Дорогие читатели!

28 октября 2020 – выходит спецвыпуск о культуре и историческом наследии Бердска. Это истории о бердчанах, история нашего города , жизнь и развитие Бердска сейчас.

Далее по графику: 18 ноября – спецвыпуск, посвященный медицине, 16 декабря - спецвыпуск, посвященный Конституции и правам граждан.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 28 октября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в наших спецвыпусках. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

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