Выпадают дети из окон в 4 раза больше в 2020 году

В России выросло число детей, погибших во время неорганизованного отдыха

Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года - 885 человек, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

"Показатели неорганизованного отдыха детей: 885 детей, в 1,7 раза больше, чем в 2019 году – 529 детей, погибли", - сказала Кузнецова в ходе совещания по теме: "Безопасное детство: итоги летней оздоровительной кампании, проблемы и пути решения".

Уточняется, что более 11 тысяч несовершеннолетних пострадали в результате преступлений, ДТП, пожара, отравления и других. Это в 70 раз больше по сравнению с организованным отдыхом, заявила Кузнецова.

По данным омбудсмена, в частности, зафиксировано увеличение в 4 раза числа пострадавших при выпадении из окон в 2020 в сравнении с 2019 годом, в 2,9 раза - погибших в ДТП, на 95% - пострадавших от поражения электрическим током, на 91,3% - пострадавших от отравления. -0-

Источник: РИА Новости