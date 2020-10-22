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Выпадают дети из окон в 4 раза больше в 2020 году

10:30 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Главным гарантом детской безопасности будут не программы, написанные экспертами, а неравнодушие каждого взрослого.

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В России выросло число детей, погибших во время неорганизованного отдыха

Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года - 885 человек, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Показатели неорганизованного отдыха детей: 885 детей, в 1,7 раза больше, чем в 2019 году – 529 детей, погибли", - сказала Кузнецова в ходе совещания по теме: "Безопасное детство: итоги летней оздоровительной кампании, проблемы и пути решения".

Уточняется, что более 11 тысяч несовершеннолетних пострадали в результате преступлений, ДТП, пожара, отравления и других. Это в 70 раз больше по сравнению с организованным отдыхом, заявила Кузнецова.

По данным омбудсмена, в частности, зафиксировано увеличение в 4 раза числа пострадавших при выпадении из окон в 2020 в сравнении с 2019 годом, в 2,9 раза - погибших в ДТП, на 95% - пострадавших от поражения электрическим током, на 91,3% - пострадавших от отравления. -0-

Источник: РИА Новости

насмерть погиб туризм
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