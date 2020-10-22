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Общество / Стиль жизни

Певица Валерия скоро впервые станет бабушкой

10:43 22.10.2020 Фото: instagram.com
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Сын певицы Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа.

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Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин сообщил, что вместе с супругой Лианой они ждут ребёнка. Фотосессию пара опубликовала на своих страницах в "Инстаграме".

— 1+1=3. У нас будет ребёнок! Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно, — написал Арсений.

Лиана же уточнила, что с этого дня пара официально принимает поздравления.

— Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому. Я люблю тебя безмерно, — добавила Лиана.

Будущие родители не стали раскрывать пол ребёнка, а также примерную дату его рождения. Валерия впервые станет бабушкой.

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа. Торжество проходило на берегу Живописной бухты в Москве.

Источник: life.ru

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