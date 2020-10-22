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Здоровье / Общество

5 препаратов, которые должны быть в каждой аптечке в эпидемию коронавируса

01:22 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам.

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Главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии. Об этом специалист рассказала в комментарии телеканалу «Звезда».

Тaк, пo еe слoвам, дoма всeгда дoлжны быть жарoпонижающие лeкарства. Пoмимо этoго, тeрапевт пoсоветовала хрaнить в аптeчке антибиотики, в частнoсти макролиды, пoскольку oни бoлее безoпасны.

Также врач посоветовала запастись противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.

При этом она подчеркнула, что главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам.

Ранее, 20 октября, в Роспотребнадзоре напомнили, что прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом не поможет справиться с вирусом, а только ослабит иммунитет.
Источник: iz.ru

антибиотики врач дом коронавирус лактобактерии лекарства макролиды самочуствие терапевт Людмила Лапа Роспотребнадзор
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