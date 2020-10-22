22.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Питомник акул возрастом 24 млн лет обнаружили ученые

10:34 22.10.2020 Фото: pikist.com
0

Новый питомник стал первым зарегистрированным местом обитания мегазубой акулы Carcharocles angustidens. По подсчетам специалистов, длина ее тела могла достигать 8,85 метра.

% name% title
По подсчетам специалистов, длина тела акулы могла достигать 8,85 метра

Как стало известно, в олигоценовых водах Южной Каролины обитали не только морская рыба, дельфины и скаты, но и детеныши предков гигантских мегалодонов.

Группа экспертов из Южной Каролины обнаружила здесь останки акул, которые проживали в воде 34-23 миллиона лет назад в период олигоцена до того, как им предстояло отправиться в открытый океан.

Ранее было известно только о 2-х питомниках данных акул, которые расположены в Панаме и Чили. При этом новый питомник стал первым зарегистрированным местом обитания мегазубой акулы Carcharocles angustidens. По подсчетам специалистов, длина ее тела могла достигать 8,85 метра.

Источник: evo-rus.com

акулы воды мегалодон питомник Южная Каролина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь акул?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерла семья из девяти человек после отравления лапшой быстрого приготовления
11:45 22-10-2020
Умерла семья из девяти человек после отравления лапшой быстрого приготовления
Календарь зачатия: Как забеременеть мальчиком
11:43 22-10-2020
Календарь зачатия: Как забеременеть мальчиком
Стало известно, у собак бывает кризис среднего возраста
11:42 22-10-2020
Стало известно, у собак бывает кризис среднего возраста
Розыск: Пропал 10-летний Александр Селихов с самокатом, в бордовой кофте и в сине-черном жилете в Новосибирской области
11:40 22-10-2020
Розыск: Пропал 10-летний Александр Селихов с самокатом, в бордовой кофте и в сине-черном жилете в Новосибирской области
40-летнему мужчине с ОРВИ врачи лор-отделения диагностировали беременность и отправили к гинекологу
11:34 22-10-2020
40-летнему мужчине с ОРВИ врачи лор-отделения диагностировали беременность и отправили к гинекологу
Пошел против Ватикана и сделал громкое заявление по поводу гей-браков Папа Римский
11:30 22-10-2020
Пошел против Ватикана и сделал громкое заявление по поводу гей-браков Папа Римский
Дефицит и резкий скачок цен сахар набирает обороты в России
11:15 22-10-2020
Дефицит и резкий скачок цен сахар набирает обороты в России
БердскНашли облившего кислотой Toyota Avensis по видеокамерам в Бердске. Но у него нет лица. Смотрите видео
11:09 22-10-2020
Нашли облившего кислотой Toyota Avensis по видеокамерам в Бердске. Но у него нет лица. Смотрите видео
Убило взорвавшееся из-за "перекачки" колесо работника шиномонтажки
11:00 22-10-2020
Убило взорвавшееся из-за
Бердск400 зараженных: Названо число инфицированных COVID-19 за сутки на 22 октября в Бердске
10:59 22-10-2020
400 зараженных: Названо число инфицированных COVID-19 за сутки на 22 октября в Бердске