Питомник акул возрастом 24 млн лет обнаружили ученые

По подсчетам специалистов, длина тела акулы могла достигать 8,85 метра

Как стало известно, в олигоценовых водах Южной Каролины обитали не только морская рыба, дельфины и скаты, но и детеныши предков гигантских мегалодонов.

Группа экспертов из Южной Каролины обнаружила здесь останки акул, которые проживали в воде 34-23 миллиона лет назад в период олигоцена до того, как им предстояло отправиться в открытый океан.

Ранее было известно только о 2-х питомниках данных акул, которые расположены в Панаме и Чили. При этом новый питомник стал первым зарегистрированным местом обитания мегазубой акулы Carcharocles angustidens. По подсчетам специалистов, длина ее тела могла достигать 8,85 метра.

Источник: evo-rus.com