Почему запретили кружевные трусы на территории Таможенного союза

Кружевные трусы из синтетических материалов уже запрещены к производству, ввозу и продаже

Кружевные трусы из синтетических материалов уже запрещены к производству, ввозу и продаже на территории Таможенного союза. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС министр по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков. Так он прокомментировал утверждения производителей, что этот вид изделий может исчезнуть с прилавков магазинов с 1 июля 2014 года, если не будут внесены изменения в техрегламент Таможенного союза.

"Все требования не новые, они уже существовали. Коллеги должны были согласно им ввозить продукцию. А они сделали вид, что для них они новые. Надо, значит, разобраться, как раньше они ввозили продукцию", - сказал Корешков, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС.

Директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Василий Бойцов согласился, что новых требований в техрегламенте нет, но добавил: "Эти вопросы, даже в отношении кружевного белья, могут решаться по-разному, в том числе и конструктивно".

История запрета

Корешков пояснил, что требования по гигроскопичности тканей, использующихся для производства трусов, содержались в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам. Они были приняты в 2010 году и действовали до появления отраслевых техрегламентов. Эти же требования были перенесены в технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности", который вступил в силу 1 июля 2012 года.

Однако, как отмечают производители, до 1 июля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции по ранее выданным сертификатам соответствия, в том числе и на трусы.

"Раньше у нас был миллион ГОСТов, и некоторые требования противоречили друг другу, поэтому какие-то товары спокойно проходили", - прокомментировал заявление министра председатель совета директоров производителя одежды и белья InCity Александр Попов - инициатор обращения в Минпромторг по поводу разрешения проблемы с кружевным бельем.

Другие опрошенные ИТАР-ТАСС основные продавцы и производители нижнего белья из России и Белоруссии не смогли оперативно предоставить позицию по данному вопросу. Один из них на условиях анонимности сказал: "Мы как-то не думали об этом, никто не требовал соблюдения этих правил".

Жалоба в Минпромторг

В ноябре 2013 года InCity направил в Минпромторг письмо о том, что после 1 июля 2014 года изготовители женских трусов из самых популярных видов синтетических кружев не смогут продлить сертификаты на свою продукцию. Это связано с тем, что техрегламент о безопасности изделий легкой промышленности содержит требование к гигроскопичности изделия под названием "трусы" на уровне 6% (других предметов нижнего белья техрегламент по этому параметру не касается). Гигроскопичность же самых популярных синтетических полотен для пошива трусов (88% полиамида плюс 12% спандекса; 85% нейлона плюс 15% эластана; 90% полиэстера плюс 10% эластана) составляет около 3–3,6%. Производители просили снизить до 3% требования к гигроскопичности для трусов с хлопчатобумажной ластовицей.

Суммарный объем российского рынка нижнего белья составляет около €4 млрд, свидетельствуют данные Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром). В этой сумме 60% приходится на продажи трусов. Около 80% продукции поступает из-за рубежа.

Источник: ТАСС