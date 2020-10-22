Убило взорвавшееся из-за "перекачки" колесо работника шиномонтажки

Мужчина менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, и оно взорвалось.

В Москве мужчина умер при попытке поменять колесо автомобиля

Работавший на шиномонтаже мужчина менял колесо на проезжей части, перекачал шину, колесо взорвалось и убило его, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что накануне в районе дома 26 на Рязанском проспекте обнаружен труп мужчины.

"Мужчина, работавший на шиномонтаже, погиб из-за несоблюдения техники безопасности при работе с оборудованием для шиномонтажа. Он менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, и оно взорвалось", — сказал он.

Погибший был уроженцем Таджикистана. Ему было 39 лет.

Источник: РИА Новости