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9 человек умерло от коронавируса в Бердске. Еще 6 случаев рассматриваются на комиссии

10:27 22.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Всего 7 новых зараженных COVID-19 выявлено за сутки в Бердске, всего 400 человек болны на 22 октября.

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Коронавирус убивает
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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400 зараженных: Названо число инфицированных COVID-19 за сутки на 22 октября в БердскеСразу 60 медиков заразились COVID-19 за начало октября 2020 в Бердске. Всего инфицированы за пандемию 160 сотрудников БЦГБЕщё 187 новостей

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COVID-19 вторая волна коронавирус пандемия смерть от COVID-19 Алла Дробинская
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От редакции

У вас есть среди родных погибшие?

Аноним, 22 октября 2020 11:03
Всего..
7чел. Враки.Тесты.не делают,сами доводят людей до состояния"поздно пить боржоми,когда почки отказали"в аптеках лекарств нет.Люди бегают с орви ,а в результате и у медиков ковид
Аноним, 22 октября 2020 11:08
НВР:
нет

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