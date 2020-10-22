9 человек умерло от коронавируса в Бердске. Еще 6 случаев рассматриваются на комиссии

Всего 7 новых зараженных COVID-19 выявлено за сутки в Бердске, всего 400 человек болны на 22 октября.
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7чел. Враки.Тесты.не делают,сами доводят людей до состояния"поздно пить боржоми,когда почки отказали"в аптеках лекарств нет.Люди бегают с орви ,а в результате и у медиков ковид
нет