Скандал: Массово увольняются медики из ЦГКБ № 1

В ЦГКБ № 1 уволились многие врачи, медсестры и санитарки

Медики Центральной городской клинической больницы № 1 рассказали о массовом увольнении коллег. Они предполагают, что причина в конфликтах с руководством. Всего за время первой волны из больницы уволились примерно 80 сотрудников.

— За первую волну из стационара больницы и поликлиники уволились примерно 80 человек, — рассказал медик, работающий в ЦГКБ № 1. — Но врачей в этой сумме меньшинство, очень много медсестер и санитарок. А за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача. И терапевты ушли, и заведующая отделением.

Медики сказали, что они сами не знают точную причину увольнения коллег. Но есть предположение, что дело в большой нагрузке.

— В кулуарах идут разговоры о том, что наши сотрудники получали меньше выплат за работу с COVID-19, чем коллеги из других «ковидных» стационаров. Уволившиеся медики говорили, что руководство их не слышит, — рассказал медик ЦГКБ № 1.

Уволившийся врач объяснил, что в начале пандемии, когда больницу перепрофилировали под коронавирус, медиков узких специальностей отправили в отпуск.

— Когда у нас открыли «красную» зону, весь объем врачей перестал быть нужным. Если везде медиков не хватало, то у нас их было с избытком. Было развернуто 180 коек. Поначалу на каждого врача сделали нагрузку в 45 пациентов. Это в два раза больше, чем обычно. Поэтому кто-то ушел на этом этапе, не выдержав такой нагрузки. У руководства была такая позиция, мол, да чего вам — нарядиться, погулять по отделению и уйти, что сложного здесь?

Медик рассказал, что позже нагрузку снизили, один врач должен был осматривать около 20–25 человек. Но многие врачи по-прежнему оставались в вынужденном отпуске. По мнению нашего собеседника, это, скорее всего, и стало причиной увольнения.

— В основном работать вышли все терапевты, а гинекологи, неврологи и другие специалисты остались без работы. Как мы поняли, их отправили в неоплачиваемый отпуск. Когда врачи увольнялись, никто в больнице даже не парился, потому что была очередь из желающих поработать в «красной» зоне, — рассказал бывший сотрудник ЦГКБ № 1.

Сотрудники рассказали об одном конфликте, который был во время первой волны коронавируса. Врач не получил президентские выплаты за контакт с больным пациентом.

— Врач проконтактировал с больным COVID-19, ему были положены президентские выплаты, он написал заявление, а ему в выплатах отказали и уволили. Больше крупных конфликтов не было, — рассказал сотрудник больницы.

Мэр города Александр Высокинский в прямом эфире E1.RU сказал, что в ближайшее время будут разбираться в ситуации. В приемной главного врача ЦГКБ № 1 Дмитрия Айрапетова посоветовали обратиться в пресс-службу горздрава и сказали, что главврач такие вопросы не комментирует. В горздраве ответили, что проводят проверку.

Источник: e1.ru