«Изнасиловали пять майоров и два капитана»: Прогуляла работу и выдумала нелепую историю сотрудница УВД

Женщина-полицейский заявила об изнасиловании пятью майорами и двумя капитанами

Сотрудница УВД СЗАО выдумала «правдоподобную» историю, чтобы объяснить свое отсутствие на службе.

Секс-скандал, похожий на историю с изнасилованием уфимской дознавательницы тремя начальниками, едва не повторился в столичном регионе. Сотрудница одного из московских УВД обвинила сразу семерых коллег из области в групповом изнасиловании в День сотрудника уголовного розыска.

День сыщика, который отмечается 5 октября, руководители обоих полицейских главков и «особисты» в этом году запомнят надолго. Началось все с того, что одна из сотрудниц УВД по Северо-Западному округу не вышла на работу, а свое отсутствие объяснила тем, что ее «изнасиловали пять майоров и два капитана» в Московской области! «Жертва» рассказала, что ей позвонил брат, которого якобы задержали в Солнечногорске, и она отправилась ему на выручку в один из опорных пунктов полиции. На месте женщина оказалась в окружении сразу семи сотрудников. С её слов, это были аж пять майоров и два капитана, которые закрыли дверь на замок «опорника» и изнасиловали её. По словам полицейской, ей удалось вырваться и убежать, на дороге ее подобрал случайный водитель. В рассказе сотрудницы звучали даже фамилии и точное местоположение того самого опорного пункта.

Тревожное сообщение в условия строжайшей секретности взлетело по вертикали до самого МВД. Было принято решение проводить спецоперацию. Из рассказа источника следует, что только руководитель УСБ по СЗАО поднял в ружье минимум 15 человек личного состава, не говоря уже о том, что в группу входили сотрудники обоих главков и Центрального аппарата. Вечером 5-го октября «звёздный десант» высадился в Крюковском городском отделения полиции Солнечногорского ОМВД. Без объяснения причин в «околоток» срочно вызвали почти всю мужскую часть коллектива, в том числе и гуляющих в местных заведениях оперов. Один из них рассказал нам на условиях анонимности, что сотрудников сначала развели по кабинетам и предложили выдать добровольно сотовые телефоны, а когда некоторые отказались, проверяющие даже устроили что-то вроде опознания.

- Эта женщина даже опознала одного из участковых! Она, хоть и с ошибкой, но назвала фамилию действующего нашего сотрудника. Но наш начальник выразил сомнения, что воспитал сразу семерых насильников и посетовал, что в отделе едва ли наберётся пять майоров, - рассказал сотрудник.

После этого визитёры стали сопоставлять некоторые обстоятельства и засомневались в том, что изнасилование было. Они переключились на заявительницу, и та запуталась в своих показаниях. В конце концов, «пострадавшая» созналась, что «загуляла» и придумала этот сюжет, чтобы объяснить своё отсутствие на службе. Фамилию сотрудника она видела в записной книжке брата, который с ним общался, а на бедного «опознанного» участкового (он работает не в том участке, где якобы случилось ЧП) она указала, потому что решила «блефовать до конца». По нашим данным, женщину пока не привлекли к ответственности за ложный донос, но ее увольнение – вопрос практически решенный.

Источник: mk.ru