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Взять в руки оружие и бороться до конца призвал народ Армении Пашинян

14:28 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Сегодня Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. Между тем, армяне прекрасно понимают, что это будет означать для них.

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В Армении и Карабахе объявлено военное положение

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к руководителям госструктур и органов местного самоуправления с поручением сформировать добровольческие отряды.
Для защиты прав армянского народа, прежде всего, нужно взять в руки оружие, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook.
"Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа – значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины", - сказал Пашинян.

Как отметил Пашинян, сегодня Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. Между тем, армяне прекрасно понимают, что это будет означать для них.

"Здесь вопрос не только Карабаха, я это даже не хочу обсуждать. Еще герои 90-х, говоря о Карабахе, заявляли о правах нашего народа. Мы еще в начале 90-х говорили, что без Карабаха нет Армении", - напомнил премьер.

Следовательно, защита права народа Карабаха означает защиту прав всего армянского народа. Поэтому, с точки зрения Пашиняна, нужно с оружием в руках бороться за свои права до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое решение.

"Причем речь идет об окончательном решении вопроса", - отметил премьер.

Он обратился к мэрам, сельским старостам, руководителям других госструктур и органов местного самоуправления с поручением сформировать добровольческие отряды под общим руководством начальника Генштаба ВС Армении. Именно они и должны выполнять задачи, которые поставит перед ними военное командование.

Пашинян призвал также всех бизнесменов, студентов из Карабаха немедленно вернуться в Степанакерт, влиться в ряды добровольцев и действовать под командованием Генштаба.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.

Запланированное на 10 октября гуманитарное перемирие (по итогам московских консультаций) было сорвано азербайджанской армией. Неделю спустя Ереван и Баку во второй раз решили объявить перемирие в гуманитарных целях с 00:00 18 октября.

Но и теперь с передовой поступают сообщения о том, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня и предпринимает активные действия на разных участках фронта.

военный конфликт Нагорный Карабах Никол Пашинян
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