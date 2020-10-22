Дефицит и резкий скачок цен сахар набирает обороты в России

Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз, поскольку производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления, что привело к накоплению рекордных товарных запасов.

ФАС назвала недопустимыми заявления о дефиците сахара в России

Такая информация от имени компаний может вызвать необоснованный ажиотаж и является нарушением положений законодательства, решили в ФАС. В службе заверили, что сахара в России достаточно.

Публикации от имени компаний о возможном дефиците сахара в России и последующем повышении цен на него являются недопустимыми и могут необоснованно спровоцировать рынок, посчитали в Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве напомнили, что компания «Русагро» 19 октября опубликовала операционные результаты за третий квартал 2020 года, в которых говорилось об «ожидаемом дефиците сахара в России». Финансовый директор компании Sucden также сообщил о повышении оптовых цен на сахар (в комментарии для Business FM), отметили в ФАС.

Заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков назвал подобные заявления недопустимыми, поскольку они «настраивают рынок на негативные сценарии и без обоснованных причин толкают хозсубъекты к завышению цен на товар». «Такие безответственные заявления пугают и потребителей, что может привести к ажиотажному спросу», — отметил он.

Начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская сообщила, что урожай в этом году действительно ниже, чем в прошлом. «Однако о дефиците сахара в России говорить не стоит, поскольку за высокоурожайные прошлые годы отрасль накопила достаточный резерв товара», — заверила она. Вовкивская считает, что подобные заявления компаний «могут необоснованно спровоцировать рынок».

Как ранее писал РБК, о росте оптовых цен на сахар «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России» сообщила в своем отчете группа «Русагро» — третий крупнейший в стране производитель этого продукта. В третьем квартале цена реализации сахара у «Русагро» выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 руб. за 1 кг без НДС.

Выручка сахарного бизнеса у «Русагро», несмотря на рост цен на сахар, в третьем квартале сократилась на 10%, до 6,8 млрд руб. Причиной стало снижение продаж сахара, указано в отчете.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов пояснил РБК, что ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале.

О снижении производства сахара в России в этом году заявили и в Союзе сахаропроизводителей (Союзроссахар). Но там уточнили, что дефицита продукции не ожидают. Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин пояснил, что в прошлом году в стране произвели рекордные 7,7 млн т сахара. Он напомнил, что производство сахара в России росло несколько лет подряд и на начало производственного сезона в августе 2020 года у страны были максимальные исторические запасы, около 2,9–3 млн т, которые позволяют покрыть дефицит для внутреннего потребления сахара (его Бодин оценил примерно в 6 млн т).

Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз, поскольку производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления, что привело к накоплению рекордных товарных запасов.

Источник: РБК