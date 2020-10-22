Беременность заподозрили у певицы Нюши из-за фото с округившимся животиком

На фотографиях исполнительница предстала в коротком черном платье, поверх которого она надела кожаный жакет. Многие подписчики, увидев эти кадры, решили, что знаменитость беременна. Они отметили, что у Нюши заметно округлился живот.
"Мне одной показалось, что она беременна?" — написала подписчица.
"Похоже, да, она снова беременна", — предположила одна из поклонниц.
Пока певица никак не отреагировала на комментарии фанатов. В декабре 2019 года она опровергла подобную новость. В 2017 году девушка вышла замуж за главного советника Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Через год после бракосочетания у них родилась дочка. Супруги решили назвать наследницу необычным именем Симба.
Источник: inforeactor