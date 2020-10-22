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Общество / Стиль жизни

Беременность заподозрили у певицы Нюши из-за фото с округившимся животиком

14:28 22.10.2020 Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
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Известная певица Нюша опубликовала две новые фотографии в своем профиле Instagram. Фанаты увидели на одном из снимков немного округлившийся живот звезды. В комментариях под постом они предположили, что девушка беременна.

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Пока певица никак не отреагировала на комментарии фанатов

На фотографиях исполнительница предстала в коротком черном платье, поверх которого она надела кожаный жакет. Многие подписчики, увидев эти кадры, решили, что знаменитость беременна. Они отметили, что у Нюши заметно округлился живот.

"Мне одной показалось, что она беременна?" — написала подписчица.

"Похоже, да, она снова беременна", — предположила одна из поклонниц.

Пока певица никак не отреагировала на комментарии фанатов. В декабре 2019 года она опровергла подобную новость. В 2017 году девушка вышла замуж за главного советника Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Через год после бракосочетания у них родилась дочка. Супруги решили назвать наследницу необычным именем Симба.

Источник: inforeactor

беременность округлившийся живот подписчики поклонники самоизоляция Нюша
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