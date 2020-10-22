Умер участник испытаний вакцины "AstraZeneca" против COVID-19

Пациенту, тестировавшему вакцину, было 28 лет, один из источников указал, что доброволец получил не вакцину, а плацебо.

В Бразилии умер участник испытаний вакцины AstraZeneca

Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca и оксфордского университета.

В документе не раскрывается причина смерти "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.

По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.

Бразильские СМИ со ссылкой на "источники, связанные с международным исследованием", сообщают, что доброволец, который скончался от осложнений COVID-19, получил плацебо.

Ситуацию прокомментировали в Оксфорде. Так, официальный представитель университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.

"После тщательного изучения этого вопроса в Бразилии не возникло беспокойства относительно безопасности клинических испытаний. Независимое расследование, проведенное в дополнение к выводам бразильского регулятора, рекомендовало продолжить испытания", — говорится в заявлении.