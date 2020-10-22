Фото дня: Гадят собаки и люди, а убирают энтузиасты площадку для выгула псов в Бердске

Импровизированная собачья площадка за высоткой в центре города периодически зарастает мусором. Официальных участков для прогулки псов в Бердске нет. Но многие собачники научились подбирать экскременты за своими питомцами.

Пока собаки гуляют, хозяйка лабрадоров собрала мусор на площадке

На пустыре за домом №24 на ул. К. Маркса в Бердске местные собачники организовали импровизированную собачью площадку. Несколько лет на участке выводят собак. Кроме того, там периодически собираются подростки.

Многие хозяева домашних животных ходят на прогулку с питомцами с пакетами и собирают экскременты. Но не все. «Собачью площадку» периодически навещают работники управляющей компании — косят траву, поскольку за высоткой пышно разрастаются заросли конопли. Изредка УК убирает крупный мусор, который тащат под кусты дети — коробки, корпуса мониторов и прочее.

Но мелкий мусор летит на пустырь как с улицы, так и из окон соседней высотки. Кроме того, обертки и бутылки оставляют «отдыхающие» компании. Что делать?

Владелица трех лабрадоров решила не ждать «милости от природы». Пока ее питомцы резвились, она взяла пакет и собрала в него мусор со всей «собачьей площадки». Территория заметно преобразилась.

Напомним, что в Бердске нет ни одной официальной площадки для выгула собак. Бердчане придумывают разные способы: кто-то выводит своих питомцев прямо на ближайшие газоны или в парк, кто-то уводит их подальше от людских глаз. Но заметна тенденция: все больше собачников стали уважать окружающих и подбирать отходы жизнедеятельности своих псов разных размеров и пород в мешки, чтобы не оставлять их на земле или асфальте. Конечно, не все это делают. Но прогресс очевиден.

При этом владельцы домашних животных утверждают, что они готовы прогуливать питомцев там, «где положено», но пока таких мест в городе не существует. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», экологический активист Сергей Рассказов получил грант на сооружение собачьей площадки. Находиться она будет в Северном микрорайоне.

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