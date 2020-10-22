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Залез в отрытое окно и обчистил квартиру житель Новосибирска

14:30 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение похищенных вещей устанавливается. Проводится расследование.

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Вор проник через окно

21.10.2020 в период с 03.00 до 04.00 в Кировском районе неизвестный через открытое окно на первом этаже проник в квартиру дома по улице Мира, откуда похитил телевизор, ресивер, сотовый телефон и денежные средства. Ущерб составил 23 500 рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В этот же день сотрудники Отдела полиции «Кировский» УМВД России и по городу Новосибирску по приметам задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний ранее судимый за кражу местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение похищенных вещей устанавливается. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

вор кража
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