Цена нового внедорожника Kia Mohave озвучена для России

Новый внедорожник Kia появится в России в начале ноября. На днях представители компании Kia сообщили, за какую цену можно будет приобрести новый внедорожник Kia Mohave в России.

Все версии Mohave имеют семь посадочных мест

Всего будет три комплектации: Luxe, Prestige и Premium. Именно от нее и будет зависеть итоговая стоимость, которая будет находиться в диапазоне от 3 099 900 до 3 559 900 руб.

Все версии Mohave имеют семь посадочных мест, включая водителя. Третий ряд формируется в дополнительный отсек багажника.

Внедорожник работает на дизельном моторе V6 объемом 3 литра с отдачей 249 л.с. Он совместим с 8-ступенчатым “автоматом” и системой полного привода.

На российском рынке автомобиль появится 2 ноября.

Источник: evo-rus