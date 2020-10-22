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400 зараженных: Названо число инфицированных COVID-19 за сутки на 22 октября в Бердске

10:59 22.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под медицинским наблюдением находится 1321 житель города, из них 585 детей.

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Выздоровевших и выписанных - 344
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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400 зараженных: Названо число инфицированных COVID-19 за сутки на 22 октября в БердскеСразу 60 медиков заразились COVID-19 за начало октября 2020 в Бердске. Всего инфицированы за пандемию 160 сотрудников БЦГБЕщё 187 новостей

По данным оперативного штаба на 22 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1321 житель города, из них 585 детей. Тестов взято - 278. Выздоровевших и выписанных - 344.
На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 400 случаев.

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