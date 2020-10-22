400 зараженных: Названо число инфицированных COVID-19 за сутки на 22 октября в Бердске

Под медицинским наблюдением находится 1321 житель города, из них 585 детей.

Выздоровевших и выписанных - 344

По данным оперативного штаба на 22 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1321 житель города, из них 585 детей. Тестов взято - 278. Выздоровевших и выписанных - 344.

На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 400 случаев.

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