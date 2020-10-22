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Нашли облившего кислотой Toyota Avensis по видеокамерам в Бердске. Но у него нет лица. Смотрите видео

11:09 22.10.2020, Марина Волкова Фото: Предоставлено Арусей Михалиной
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Сразу после публикации "Курьер. Среда. Бердск" откликнулись и очевидцы происшествия. Версия о том, что злодеем мог оказаться родственник не подтвердилась. Но кто же на видео?

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Мужчина попался на видеозаписи

Нашли очевидцев происшествия, случившегося с автомобилем семьи Михалиных в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 22 октября, рассказала бердчанка и владелица облитой кислотой Toyota Avensis Аруся. Напомним, Аруся Михалина обратилась в редакцию 21 октября из-за того, что накануне во дворе дома №1 по ул. Горького автомобиль семьи облили аккумуляторной кислотой. Машина сильно пострадала:

- Вздулась краска, расплавились детали из резины и пластика. Из-за кислоты дыры в багажнике. Предварительно, ущерб оценивается более чем в 100 000 рублей. Восстановление машины обойдется дороже - ее нужно красить полностью, а это уже около 250 000 рублей. Муж у меня совсем неконфликтный, мы спокойная семья. Кто мог такое сделать, есть предположение. Но нужен поиск очевидцев или записи видеокамер. Это произошло не ранним утром, а около 18.30. Думаю, найдутся очевидцы, тогда все встанет на свои места. Отлучились буквально на 2 часа от машины, а тут такое. Муж сразу и не понял, что произошло. сразу вызвали полицию, факт зафиксировали.

Стоит отметить, что из членов семьи никто не пострадал. В противном случае для злоумышленника это история обернулась бы уголовной статьей.

- Кто-то шутит, что может это месть любовницы. Да лучше бы это была она, - отшучивается Аруся.

Сразу же после публикации нашлись очевидцы инцидента и даже видеозапись произошедшего с камер видеонаблюдения дома №3 по ул. Горького. По словам Аруси, версия о том, что это мог сделать родственник из-за семейного конфликта, не подтвердилась.

- У нас даже видео есть, фотография, прям все, как это происходило. Но нет лица. Мы не можем понять, кто это. Может быть, он (родственник семьи - прим. ред.) нанял кого-то. Уже все передумали, кто мог это сотворить. В ближайшее время передадим видеозапись полиции. Но нужен оригинал видео, сегодня сделаем официальный запрос в "Электронный город" об этом. Тогда, возможно, удастся увеличить запись и разглядеть лицо того, кто облил машину кислотой, - предполагает Аруся в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 22 октября.

Все же семья Михалиных надеется на то, что кто-то из читателей "Курьер. Среда. Бердск" опознает злоумышленника. Или виновник обратится в правоохранительные органы и признается в содеянном.

Семья Михалиных обращается ко всем очевидцем происшедшего. Toyota Avensis облили кислотой 20 октября 2020 примерно с 19.00 до 21.00 у дома №1 по ул. Горького.

- Там даже молодёжь мимо проходила, может они что-то видели. Он начинает обливать машину с 19:39. Делает это быстро, за пару секунд, а потом убегает. Мы очень благодарны очевидцам, надеемся, что сейчас они нам помогут. Просим очевидцев откликнуться по телефонам - 8913-910-91-72, 8913-911-09-61, - говорит Аруся.

Видео предоставлено Арусей Михалиной

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