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Точный гороскоп на пятницу 23 октября: Львам стоит забыть о гордыне и вспомнить о чувствах

19:22 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Позитивный настрой и энергия позволит Козерогам приблизиться к заветной цели. Но будьте внимательнее и не пропускайте мелочей.

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Тельцам пора подумать о себе, а желания Стрельцов начнут исполняться

Овнам нужно обратить внимание на свой дом, ваши близкие нуждаются в вас. Одиноких представителей знака зодиака ждет судьбоносная встреча. Возможно, это будет человек из вашего окружения.

Тельцам пора подумать о себе и исполнить хотя бы парочку из своих желаний. Не возбраняется отдохнуть и провести приятно время, встретится с друзьями, к примеру.

У Близнецов с утра день уже может не задаться. Всплывут старые обиды и вспыхнут ссоры. Обратите внимание на свое здоровье и внешний вид.

Ракам пора решить, что для них важнее – синица в руке или журавль в небе. В любовной сфере ожидаются приятные перемены, будьте готовы к новым отношениям.

Львам стоит забыть о гордыне и вспомнить о чувствах. Не будьте черствы и скупы на вещи, кажущиеся бесполезными. Вечером ждите гостей.

Девам за работой не стоит забывать о своём здоровье. Сейчас хорошее время для избавления от вредных привычек. И помните, все проблемы решаемы.

Весам нужно хорошо спланировать свой день и тогда вы успеете решить все рабочие вопросы. Вечером возможны выяснения отношений. Не принимайте решения с горяча.

Скорпионам следует быть внимательнее к людям. Не допускайте в свой круг общения случайных людей. Есть риск обмана и подставы.

Стрельцов ждет удача в профессиональном плане. Да и желания ваши начнут потихоньку исполняться. День хорош для романтических встреч.

Позитивный настрой и энергия позволит Козерогам приблизиться к заветной цели. Но будьте внимательнее и не пропускайте мелочей. Не отказывайте в помощи, если к вам обратятся с просьбой.

Водолей сможет добиться желаемого, если приложит к этому максимум усилий. От путешествий и дальних поездок лучше отказаться. Вечером астрологи обещают приятный сюрприз.

У Рыб возможны эмоциональные выплески и как следствие упадок сил. Не принимайте близко к сердцу происходящее. Постарайтесь больше отдыхать и подпитываться позитивной энергией.

Источник: izvmor.ru

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