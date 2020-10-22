Просите маску у водителя автобуса в Бердске: бесплатно раздает пассажирам средства защиты ПАТП

Транспортники призывают не скандалить и спорить с водителем о полезности маски, а просто попросить ее у водителя. Не все бердчане за полгода пандемии коронавируса привыкли не выходить из дома с "голым" лицом.

Бердское ПАТП закупило одноразовые маски для пассажиров муниципальных автобусов

Рейды в общественном транспорте в поисках безмасочников в Бердске носят тотальный характер. Каждую неделю в проверках муниципальных автобусов и частных маршруток на бердских дорогах участвуют представители правительства Новосибирской области. Вторая волна коронавируса заставила ужесточить меры по борьбе с распространением ковида.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, число нарушителей заметно снизилось — свыше 90% пассажиров ездят по Бердску в закрытым лицом. Улучшение ситуации отмечает и директор Бердского ПАТП Елен Бороздина. Хотя, по ее словам, все еще возникают конфликты с теми, кто отказывается надевать маски при входе в салон автобуса.

- Остается только надеяться на то, что люди, едущие в автобусе, подумают не только о себе, но и о здоровье окружающих. Бердск, по большому счету, - город маленький и поездка между конечными остановками занимает не больше 25 в одну сторону. Думаю, что это время можно потерпеть в маске, - отметила Бороздина.

Она заявляет, что Бердское АТП закупило «достаточное количество одноразовых масок». Их каждое утро выдают водителям, выходящим на линию. И средства защиты предназначены в том числе для пассажиров.

- Когда у кого-то нет маски при входе в автобус, не нужно устраивать скандал и оскорблять водителя. Ведь он несет ответственность за безопасность дорожного движения и безопасную перевозку пассажиров. Не нужно его накручивать. Гораздо проще взять маску у водителя, надеть ее и спокойно проехать несколько остановок до места назначения, - убеждена директор ПАТП.

Когда в первую волну коронавируса был дефицит одноразовых масок, бердские транспортники нарезали их из салфеток. Но сегодня автопредприятие имеет возможность приобретать ставшие же привычными «голубые» медицинские маски, которые продаются в аптеках.

- Они лежат в каждом автобусе в том числе для пассажиров, - подчеркнула Елена Бороздина.

По ее наблюдениям, за полгода пандемии бердчане в большинстве своем привыкли надевать маски в том числе в общественном транспорте. Но и сейчас находятся пассажиры, вступающие с водителем в дискуссию о бесполезности этих средств защиты.

- Во-первых, не нам судить о полезности, коли есть есть федеральные приказы и инструкции. Во-вторых, я считаю, что береженого Бог бережет. Часто вижу, что родители едут в маске, а дети без нее. Уважаемые мамы и папы, обратите на это внимание, позаботьтесь о своих детях! Они могут быть переносчиками вируса и перенести инфицирование бессимптомно. А как коронавирус отразится на бабушке после общения с внуком, одному Богу известно, - предупреждает Елена Викторовна.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" предлагает откликнуться тех, кому не дали маску в салоне автобуса.

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