Девушка пересадила лобковые волосы на глаза и стала похожа на русалочку

На счету «Живой русалочки» более 200 косметических процедур разного уровня сложности

Пикси Фокс мечтала быть похожей на русалочку Ариэль, но множество пластических операций и шокирующие методы преображения едва не убили ее.

К своим 30 годам Пикси Фокс успела сделать столько пластических операций, что врачу уже стали отказывать ей в новом апгрейде. Всего на счету «Живой русалочки» более 200 косметических процедур разного уровня сложности, среди которых есть даже пересадка лобковых волос на линию роста ресниц! Благодаря длинным ресницам ее взгляд, считает Фокс, стал открытым, сделав ее действительно похожей на русалочку Ариель.

Также девушка четыре раза оперировала грудь, доведя ее до невероятных размеров, полностью перекроила овал лица, из-за чего долго не могла говорить и есть и рисковала остаться парализованной, поменяла цвет глаз, подтянула брови, изменила фигуру.

Но пережитые риски для здоровья ничему не научили женщину-мультяшку. После многочисленных отказов хирургов, она все же нашла способ снова преобразить себя, но обратилась не к тому человеку. Ее доктор, как оказалось, уже погубил троих пациентов, а Пикси чуть не стала его четвертой жертвой. Она едва не умерла прямо на операционном столе, а позже впала в кому, что привело к повреждению головного мозга. После этих событий она перестала появляться в шоу и активно вести социальные сети и перебралась к родителям в Швецию. В октябре девушка совсем пропала из сети и теперь поклонники фрик-модели переживают за ее жизнь и здоровье.

Источник: 5-tv.ru