Изменился горячий номер ПФР в Новосибирской области. Срочно его узнайте

Консультацию через call-центр можно получить в течение всей рабочей недели с понедельника по пятницу.

В call-центре Отделения ПФР по Новосибирской области осуществлен переход на новый номер «горячего телефона» для консультирования граждан.

В Отделении ПФР по Новосибирской области заработал новый номер call-центра, по которому граждане могут получить консультацию по различным вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда РФ. Новый номер многоканального «горячего» телефона – 8 800 600 07 20.

Данный номер телефона является бесплатным для звонков с любого мобильного или стационарного телефона для жителей всего региона. В ближайшее время планируется увеличить число операторов в связи с большой востребованностью у жителей региона консультаций через call-центр Отделения. Некоторое время новоСрочно узсибирцы могли дозвониться и по новому номеру, и по прежнему – 229-19-49. Сейчас произведен окончательный переход на новый номер «горячего телефона» для консультирования граждан.

Консультацию через call-центр можно получить в течение всей рабочей недели с понедельника по пятницу:

понедельник - четверг с 9.00 до 17.15;

пятница с 9.00 до 16.00.

«Горячие» телефоны территориальных управлений ПФР можно найти на сайте Пенсионного фонда России на странице Новосибирской области в разделе «Контакты региона». Также в клиентских службах г. Новосибирска выделены дополнительные телефоны для предварительной записи и консультирования граждан. Их можно найти в разделе «Информация для жителей региона».

Источник: pfrf.ru