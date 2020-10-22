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Новый способ траты маткапитала назвали в России

13:53 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Средствами материнского капитала можно оплатить учебу в вузе, ссузе, автошколе, проживание в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения, содержание ребенка (детей) в детском саду, в том числе и частном.

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Направить маткапитал на образование стало еще проще

Пенсионный фонд упростил процедуру распоряжения средствами материнского капитала на образование детей.

Новосибирцы все чаще направляют средства материнского (семейного) капитала на образование ребенка (детей). Напомним, что средствами материнского капитала можно оплатить учебу в вузе, ссузе, автошколе, проживание в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения, содержание ребенка (детей) в детском саду, в том числе и частном. Всего с начала действия Программы материнского (семейного) капитала на эти цели органами ПФР региона направлено уже более 925 млн. рублей.

Чтобы использовать средства материнского капитала на получение высшего или среднего специального образования необходимо, чтобы ребенку, в связи с появлением которого возникло право на капитал, исполнилось 3 года. На дату начала обучения ребенок не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Исключение составляет направление средств МСК на дошкольное образование - оплатить детский сад материнским капиталом можно, и не дожидаясь, трехлетия ребенка.

В текущем году Пенсионный фонд упростил процедуру распоряжения средствами материнского капитала на образование детей. Чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей, органы ПФР заключают Соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь же, в том случае, если территориальным органом ПФР заключено соглашение с образовательной организацией, с которой у владельца сертификата заключен договор на оказание платных образовательных услуг ребенку, представление заверенной организацией копии договора не требуется – сведения будут запрошены территориальным органом ПФР самостоятельно.

Владельцу капитала остается только подать заявление на распоряжении средствами МСК в электронном виде в Личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг (не приходя ни в ПФР, ни в МФЦ).

Список образовательных учреждений, с которыми заключены такие соглашения, можно найти на сайте ПФР. На данный момент органы Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России.

Кстати, если Ваш ребенок обучается на территории другого региона, но с данным образовательным учреждением заключено соответствующее соглашение, то территориальный орган также сделает запрос самостоятельно.

Источник: pfrf.ru

маткапитал образование
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