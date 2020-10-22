Любимчиков ноября-2020 назвали астрологи. Их всего трое

Овен
Период застоя, вызванный ретроградным Марсом, наконец будет позади. Овны почувствуют прилив сил и направят его на реализацию планов. В поведении будут отмечаться такие черты как смелость, инициативность, резкость. В конкурентной борьбе Овны будут одерживать первенство, месяц также будет благоприятным для предпринимательства, спорта, физического труда.
Скорпион
Для Скорпионов белая полоса стартует начиная с 15 ноября, под благотворным влиянием Новолуния, которое пройдет в их знаке. Скорпионы получат мощный энергетический заряд и перейдут на новый жизненный этап, уверены астрологи. Лучшие представители общества окажут Скорпионам поддержку. Этот знак будет успешен в саморазвитии, самореализации, делах любовных и семейных .
Стрелец
В конце ноября удача улыбнется Стрельцам — в их знак войдет Солнце. Представители этого знака будут испытывать сильное желание сделать что-то для себя лично и заявить о себе миру. Они захотят и смогут. Для Стрельцов откроется много дорог. Особый успех будет сопутствовать им в учебе, путешествиях, юридических вопросах, общественной и политической деятельности, в конкурсах и выступлениях, в создании позитивного имиджа.
Источник: znaj