Если не приезжает на вызов врач, куда звонить? Главный врач ЦГБ Бердска Дробинская назвала все важные телефоны

22 октября Алла Николаевна рассказала о второй волне пандемии в городе. Отметила, что она обстановка сложная и просила не стараться дозвониться в утренние часы - это просто может просто не дать результата.

Как дозвониться до поликлиник, ответила главврач Бердска

Если вам нужно вызвать врача или он долгое время не приезжает на вызов, куда звонить? Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская назвала телефоны 22 октября. Но отметила, что жителям не стоит массово звонить в первые утренние часы работы поликлиник - нагрузка на телефоны колоссальная и это может не дать результата. За день поступает до 1500 звонков.

Телефоны поликлиник:

Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10



Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.

Дополнительные телефоны детского отделения:

8 (383 41) 4-15-50

8 (383 41) 5-56-01

8 (383 41) 4-14-90.

Дополнительные телефоны взрослого отделения:

8 (383 41) 2-18-81

8 (383 41) 3-04-73



8 (383 41) 2-01-738 (383 41) 2-66-578 (383 41) 2-01-35.

По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.

Ковид-бригады:

Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).

Детская ковид-бригада - 3-22-50.

По этим номерам можно уточнить результаты анализов.

Также напомним номера телефонов регистратур:

Акушерско-поликлиническое отделение: (38341) 5-56-05

Дерматовенерологическое поликлиническое отделение: (38341) 5-18-66

Стоматологическое отделение: (38341) 5-56-12

Наркологическое отделение: (38341) 5-04-55.

Зубопротезное отделение: (38341) 5-56-04

Центр Здоровья: (38341) 5-56-09.

Кроме того напомним, 21 октября миндзрав Новосибирской области прокомментировал ситуацию с дозвонами:

- Мы понимаем вашу обеспокоенность, сегодня поликлиники испытывают колоссальную нагрузку. Это связанно с сезонным ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Ожидание на приём к специалистам и ожидание врачей в домашних условиях действительно может быть увеличено. По вопросам получения медицинской помощи обратиться к начмеду (8383)41-31-514, либо заведующему поликлинического отделения (8383) 41-26-614.

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