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Дом / Общество

Лучший способ завоевать любовь кота назвали ученые

17:47 22.10.2020 Фото: pxhere
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Говорят, кошки не умеют любить своего человека, и привязываются только к дому. Бред это все, заявили и доказали британские психологи из Сассексого университета.

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Представители животного мира не знают, с кем им можно дружить, а с кем - нет

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nature Scientific Reports, существует один прием, который поможет завоевать сердце кошки не хуже, чем баночка деликатесного корма или клубочек ниток. На кошку можно повлиять психологически и подтолкнуть ее к контакту с человеком, считают ученые.

Они пришли к выводу, что лучший способ понравиться кошкам — это медленно моргать и щурить глаза.

Дело в том, что техника сужения глаз у человека вызывает у кошек так называемую «кошачью улыбку» и медленное моргание в ответ. В свою очередь, это означает, что кошка уже хорошо к вам расположена. Исследователи говорят, что медленное моргание глазами является положительным опытом для кошек. И это может стать индикатором положительных эмоций.

Исследователи поставили два эксперимента. В одном участвовали 20 кошек со своими хозяевами.

Исследователи провели два эксперимента: в одном приняли участие 20 кошек со своими хозяевами. Люди должны были дождаться прямого зрительного контакта с кошкой, когда она разместится на своем любимом месте. После чего нужно ей «улыбнуться», то есть прищурить и прикрыть глаза. Оказывается, именно в таком случае кошка следовала примеру, и тоже начинала медленно моргать. Имело значение также и возраст кошки, и количество животных, которые живут в одном доме. Во втором эксперименте было 25 кошек, но не со своими хозяевами, а с незнакомыми им людьми. Когда люди щурились и моргали, кошки охотнее шли на контакт.

Представители животного мира не знают, с кем им можно дружить, а с кем - нет. Для них это просто рефлексы и ощущения. Они просто дружат и приятно проводят время вместе.

Источник: znaj

домашний питомец завоевать любовь кот кошка
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