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Свалка строительного мусора у мемориала Славы попала на фото в Бердске

13:52 22.10.2020 Фото: Геннадия
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Мусор лежит на границе с Искитимским районом у посёлка Мичуринский.

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Свалка попала на фото

- Свалка строительного мусора на границе Бердска и Искитимского района у посёлка Мичуринский рядом с Мемориалом Славы! - прислал сообщение житель Бердска Геннадий и приложил фото-доказательство в "Курьер. среда. Бердск" сегодня, 22 октября.

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Горы мусора
мемориал славы свалка строительный мусор фото
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