Свалка строительного мусора у мемориала Славы попала на фото в Бердске

Мусор лежит на границе с Искитимским районом у посёлка Мичуринский.

Свалка попала на фото - Свалка строительного мусора на границе Бердска и Искитимского района у посёлка Мичуринский рядом с Мемориалом Славы! - прислал сообщение житель Бердска Геннадий и приложил фото-доказательство в "Курьер. среда. Бердск" сегодня, 22 октября. Горы мусора

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