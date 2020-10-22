- Свалка строительного мусора на границе Бердска и Искитимского района у посёлка Мичуринский рядом с Мемориалом Славы! - прислал сообщение житель Бердска Геннадий и приложил фото-доказательство в "Курьер. среда. Бердск" сегодня, 22 октября.
Свалка строительного мусора у мемориала Славы попала на фото в Бердске
13:52 22.10.2020
Мусор лежит на границе с Искитимским районом у посёлка Мичуринский.
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