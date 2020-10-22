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Ищет жертв проворачивающего головы младенцев на 180 градусом массажиста СК Новосибирска

14:42 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

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Следователи СКР обращаются к общественности

Напомним, 20 октября текущего года в ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение и видео в социальных сетях о том, что массажистом, 1959 г.р., были оказаны новорожденному ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На кадрах мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следствие выясняет все обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи СКР обращаются с просьбой ко всем родителям, которым оказывал услуги данный массажист, связаться по телефону с и.о. руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области 8-913-959-77-87 либо по телефону дежурного по следственному управлению 203-57-39.

Источник: nsk.sledcom.ru

грудничок массаж младенец
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