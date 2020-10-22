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Новая схема мошенников: Злоумышленники угрожают штрафами и представляются сотрудниками МЧС России

15:00 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Инспекторы государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.

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Мошенники обманывают граждан Новосибирской области, представляясь сотрудниками МЧС России

В Новосибирской области снова активизировались телефонные мошенники. Аферисты обзванивают объекты здравоохранения, представителей бизнеса, а также организации, занимающиеся культурно-досуговой деятельностью, представляются именами руководства регионального Главного управления МЧС России и шантажируют якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности.

Новой «целью» мошенников стали компании по организации детского творчества. Лжесотрудники угрожают крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а взамен на лояльное отношение просят оказать помощь денежными средствами или подарками.

Специалисты чрезвычайного ведомства просит жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Сотрудники МЧС России не имеют права взимать денежные средства с граждан. Инспекторы государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" до конца года установлен особый порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с указанным Постановлением значительная часть плановых мероприятий по надзору исключена из ежегодного плана проведения плановых проверок, а также установлен исчерпывающий перечень оснований для проведения проверок. С планом проверок на 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления МЧС России Новосибирской области.

О фактах нарушений следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.

Источник: 54.mchs.gov.ru

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