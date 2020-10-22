Сколько коранавирус живет на монетах и купюрах, выяснили в новосибирском "Векторе"

ГНЦ «Вектор» изучил пути передачи коронавируса через денежные купюры и монеты

Наиболее распространенным путем передачи коронавирусной инфекции является воздушно-капельный путь, однако, заражение может произойти в результате контакта человека с различными объектами, содержащими на своей поверхности вирус. Среди таких объектов, особое внимание следует обратить на денежные купюры и монеты различного достоинства, в связи с процессом непрерывного движения денежных знаков в наличной форме.

В результате контакта человека, инфицированного коронавирусом, с купюрами и монетами, вирус может попасть на поверхность денежных знаков. Специалистами ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора под Новосибирском показано, что на поверхности купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее 1 суток, на поверхности монет – не менее 3 часов. За 1 час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр – в 10 раз.

Таким образом, денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом. Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты.