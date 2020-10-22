Выявили 15 971 зараженных COVID-19 за сутки на 22 октября в России

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 11 428 человек.

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За последние сутки в России выявлен 15 971 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 116 (25,8%).

Нарастающим итогом выявлено 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика 0,2%

2. Чукотский автономный округ, Республика Дагестан 0,5%

3. Московская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Республика Татарстан 0,6%

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 11 428 человек:

Москва – 2519

Нижегородская область – 472

Ростовская область – 393

Санкт-Петербург – 349



Московская область – 321Воронежская область – 298Волгоградская область – 298Челябинская область – 280Свердловская область – 271Забайкальский край – 253Алтайский край – 250Самарская область – 249Ставропольский край – 244Красноярский край – 185Республика Коми – 176Республика Башкортостан – 167Хабаровский край – 165Ульяновская область – 159Иркутская область – 158Удмуртская Республика – 152Мурманская область – 138Саратовская область – 137Ханты-Мансийский автономный округ – 136Белгородская область – 126Республика Алтай – 121Ивановская область – 117Оренбургская область – 114Орловская область – 99Республика Бурятия – 97Омская область – 96Калужская область – 94Новосибирская область – 94Республика Дагестан – 92Пензенская область – 89Амурская область – 86Республика Тыва – 85Республика Крым – 84Ярославская область – 83Пермский край – 82Томская область – 78Вологодская область – 77Кемеровская область – 77Республика Карелия – 75Кировская область – 74Архангельская область – 72Брянская область – 70Тульская область – 70Липецкая область – 69Смоленская область – 65Республика Саха (Якутия) – 64Калининградская область – 61Новгородская область – 61Республика Мордовия – 61Республика Ингушетия – 60Республика Чувашия – 58Сахалинская область – 53Кабардино-Балкарская Республика – 49Ямало-Ненецкий автономный округ – 49Республика Калмыкия – 48Тюменская область – 48Курганская область – 47Рязанская область – 45Республика Татарстан – 45Севастополь – 44Тверская область – 43Астраханская область – 43Приморский край – 43Владимирская область – 42Ленинградская область – 42Костромская область – 41Тамбовская область – 40Республика Адыгея – 40Краснодарский край – 39Магаданская область – 34Республика Хакасия – 33Карачаево-Черкесская Республика – 29Республика Марий Эл – 25Курская область – 20Республика Северная Осетия – Алания – 18Псковская область – 17Камчатский край – 17Ненецкий автономный округ – 6Чеченская Республика – 6Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 107 988 человек.

За сутки подтверждено 290 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 66

Санкт-Петербург – 24

Ростовская область – 14

Воронежская область – 11

Московская область – 10

Свердловская область – 10



Смоленская область – 9Республика Коми – 9Нижегородская область – 9Алтайский край – 8Иркутская область – 8Новосибирская область – 6Краснодарский край – 5Республика Дагестан – 5Оренбургская область – 5Омская область – 5Республика Карелия – 4Ставропольский край – 4Самарская область – 4Забайкальский край – 4Курская область – 3Тверская область – 3Мурманская область – 3Астраханская область – 3Волгоградская область – 3Республика Чувашия – 3Пермский край – 3Пензенская область – 3Курганская область – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Республика Тыва – 3Красноярский край – 3Тульская область – 2Вологодская область – 2Республика Адыгея – 2Республика Крым – 2Севастополь – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Саратовская область – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 2Кемеровская область – 2Республика Бурятия – 2Приморский край – 2Белгородская область – 1Ивановская область – 1Липецкая область – 1Орловская область – 1Ярославская область – 1Чеченская Республика – 1Республика Мордовия – 1Удмуртская Республика – 1Кировская область – 1Тюменская область – 1Магаданская область – 1Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 25 242 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 тыс. 958 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф