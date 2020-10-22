Печальная цифра: умерло 290 зараженных COVID-19 за сутки на 22 октября в России

За последние сутки в России выявлен 15 971 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 116 (25,8%).
Нарастающим итогом выявлено 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика 0,2%
2. Чукотский автономный округ, Республика Дагестан 0,5%
3. Московская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Республика Татарстан 0,6%
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 11 428 человек:
Москва – 2519
Нижегородская область – 472
Ростовская область – 393
Санкт-Петербург – 349
Воронежская область – 298
Волгоградская область – 298
Челябинская область – 280
Свердловская область – 271
Забайкальский край – 253
Алтайский край – 250
Самарская область – 249
Красноярский край – 185
Республика Коми – 176
Республика Башкортостан – 167
Хабаровский край – 165
Ульяновская область – 159
Иркутская область – 158
Удмуртская Республика – 152
Саратовская область – 137
Ханты-Мансийский автономный округ – 136
Белгородская область – 126
Республика Алтай – 121
Ивановская область – 117
Оренбургская область – 114
Орловская область – 99
Омская область – 96
Калужская область – 94
Новосибирская область – 94
Республика Дагестан – 92
Пензенская область – 89
Амурская область – 86
Республика Тыва – 85
Ярославская область – 83
Пермский край – 82
Томская область – 78
Вологодская область – 77
Кемеровская область – 77
Республика Карелия – 75
Кировская область – 74
Брянская область – 70
Тульская область – 70
Липецкая область – 69
Смоленская область – 65
Республика Саха (Якутия) – 64
Калининградская область – 61
Новгородская область – 61
Республика Ингушетия – 60
Республика Чувашия – 58
Сахалинская область – 53
Кабардино-Балкарская Республика – 49
Ямало-Ненецкий автономный округ – 49
Республика Калмыкия – 48
Тюменская область – 48
Рязанская область – 45
Республика Татарстан – 45
Севастополь – 44
Тверская область – 43
Астраханская область – 43
Приморский край – 43
Владимирская область – 42
Костромская область – 41
Тамбовская область – 40
Республика Адыгея – 40
Краснодарский край – 39
Магаданская область – 34
Республика Хакасия – 33
Карачаево-Черкесская Республика – 29
Курская область – 20
Республика Северная Осетия – Алания – 18
Псковская область – 17
Камчатский край – 17
Ненецкий автономный округ – 6
Чеченская Республика – 6
Чукотский автономный округ – 1
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 107 988 человек.
За сутки подтверждено 290 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 66
Санкт-Петербург – 24
Ростовская область – 14
Воронежская область – 11
Московская область – 10
Свердловская область – 10
Республика Коми – 9
Нижегородская область – 9
Алтайский край – 8
Иркутская область – 8
Новосибирская область – 6
Краснодарский край – 5
Республика Дагестан – 5
Омская область – 5
Республика Карелия – 4
Ставропольский край – 4
Самарская область – 4
Забайкальский край – 4
Курская область – 3
Тверская область – 3
Астраханская область – 3
Волгоградская область – 3
Республика Чувашия – 3
Пермский край – 3
Пензенская область – 3
Курганская область – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Красноярский край – 3
Тульская область – 2
Вологодская область – 2
Республика Адыгея – 2
Республика Крым – 2
Севастополь – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Кемеровская область – 2
Республика Бурятия – 2
Приморский край – 2
Белгородская область – 1
Ивановская область – 1
Липецкая область – 1
Ярославская область – 1
Чеченская Республика – 1
Республика Мордовия – 1
Удмуртская Республика – 1
Кировская область – 1
Тюменская область – 1
Магаданская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 25 242 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 тыс. 958 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф