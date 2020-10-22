"Вернуть обратно" радикалов решили во Франции. Что на это ответил Пучков?

Ранее Дарманен заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Колокольцевым для разговора о высылке радикалов в Россию.

Российский сенатор оценил планы Франции выслать радикалов в Россию

Заявление французского министра внутренних дел Жеральда Дарманена приехать в Москву для переговоров о возвращении в страну «своих уроженцев» — необдуманная идея. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

«Франция, и не только она в Европе, дала этим людям убежище как гонимым — в пику России. Отказывалась верить, как и США в отношении братьев Царанаевых, предупреждениям об их возможных связях с радикалами. Молодой террорист, отрезавший голову французу, с двух лет жил во Франции и является продуктом французской радикал-исламистской культуры», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор считает, что убийца учителя истории — «часть Франции». «И почему же мы должны принимать назад тех, кто вырос и сформировался в этой стране?» — задался вопросом Пушков.

Ранее Дарманен заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Колокольцевым для разговора о высылке радикалов в Россию.

Источник: business-gazeta.ru