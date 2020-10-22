Куда исчез свет и когда вернется в дома микрорайонов Раздольного и Южного, ответили в ЕДДС

Отключение электроэнергии в Южном произошло около 12 часов дня. В Раздольном чуть раньше.

Свет исчез утром, 22 октября

Куда исчез свет сегодня, 22 октября, в микрорайонах Южном и Раздольном. С таким вопросом в редакцию обратились десятки бердчан.

- Целый день нет света в микрорайоне Южном, почему? - интересуется Ирина.

С таким же вопросом к редакции обратилась бердчанка Валентина из Раздольного. Как сообщили "Курьер. Сред. Бердск" в ЕДДС Бердска, электричество должно появиться в домах в течение часа.

- Отключение в Южном произошло около 12 часов дня. В Раздольном чуть раньше. Начали уже подключать. Электрики не могли найти причину отключения, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" около 19.00 в ЕДДС.