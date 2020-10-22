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Строительство стен зданий с применением опалубки

17:14 22.10.2020
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В монолитном строительстве для создания стеновых конструкций может использоваться опалубка разных типов.

Когда речь идет о возведении зданий промышленного назначения или серьезных гражданских объектов (к примеру, многоэтажных жилых домов или офисных центров), зачастую применяется щитовая съемная опалубка. В малоэтажном строительстве более актуальны в применении несъемные конструкции, при помощи которых здание может заливаться по заранее подготовленному контуру.

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Особенности возведения стен с использованием съемной опалубки

Строительство стен монолитного здания осуществляется в несколько этапов. Изначально ведется разработка детального проекта, где прописываются все геометрические и типовые нюансы будущего объекта. Выполняются расчеты, которые позволяют определить:

  • какой должна быть толщина стен;
  • какие армирующие элементы будут использоваться;
  • марку бетона для заливки.

После этого выполняется монтаж опалубочной системы:

  • отдельные щиты конструкции при помощи стяжек и замков соединяются друг с другом;
  • выполняется устройство палубного полотна;
  • опалубочная система раскрепляется подкосами;
  • устанавливаются элементы армирования;
  • готовые блоки соединяются стяжными винтами с элементами конструкции, расположенными напротив.

Прочность опалубки позволяют гарантировать специальные универсальные и клиновые замки. По углам система соединяется посредством стяжки и шкворни. После того, как блок будет полностью сформирован, он крепится в вертикальном положении – создаются необходимые условия, гарантирующие его абсолютную устойчивость.

Полотна палубы (зачастую применяются листы водостойкой фанеры) могут монтироваться вертикально или горизонтально. Способ определяется техническим проектом и зависит от параметров металлического каркаса. Поверхность, соприкасающаяся с бетоном, фиксируется к ребрам опалубки отдельными крепежными элементами – подкосами. Крепежи могут быть одно- или двухуровневыми. Подбираются с учетом распределения нагрузки. Чем больших размеров конструкция, тем более мощные крепежные элементы потребуются.

Тип арматуры для формы подбирается в зависимости от назначения стены (несущая или нет). При размещении армирующих элементов необходимо учитывать, что между ними и опалубочной системой должно оставаться достаточно пространства, которое в будущем заполнит бетонная смесь. Неподвижность арматуры обеспечивается фиксаторами.

После того, как будет завершен монтаж всех сегментов опалубки, они дополнительно скрепляются стяжными винтами с параллельными стенами – это гарантирует конструкции максимальную устойчивость. Готовая конструкция проходит инженерно-техническую проверку. После этого выполняется ее заливка бетонной смесью.

Специфика строительства стен с использованием несъемной опалубки

Формы несъемной опалубки для строительства монолитных малоэтажных объектов могут быть самыми разными. Помимо того, что конструкция выполняет функцию создания формовочного пространства, ее элементы могут применяться в качестве дополнительного утепления готовых стен. Довольно часто с этой целью для создания опалубочной системы применяются блоки из пенополистирола.

Устройство несъемной опалубки предусматривает создание будущего формовочного контура для заливки бетонной смеси посредством поэтапного соединения элементов конструкции по заранее подготовленному проекту. Материал для системы подбирается с учетом параметров стен (их толщины, изогнутости, высоты и пр.). После армирования формы и полного скрепления блоков готовая опалубка заливается бетоном и становится частью будущих стен.

по материалам сайта www.opalubka.com

Строительная компания «Опалубочные системы и оснастка»
+7 (495) 665-91-25; Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 1А

Строительство стен
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