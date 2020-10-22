А, В, C... Уровни владения английским языком

Как вы оцениваете свой уровень английского? «Хорошо», «Отлично», «Средне», «Со словарем», «Ориентируюсь по мимике, интонации и окружающей обстановке». Последнее, конечно, шутка.

Но действительно: как определить уровень владения языком — свой и чужой? Как выбрать преподавателя? Что написать в резюме на желанную вакансию?

По ступеням мастерства: насколько хорошо можно знать английский

Уровни владения английским языком варьируются от начинающего пользователя и до практически совершенного владения с правом преподавать. «Практически» — потому что даже свой родной язык человек не может знать на 100 %, а уж освоить иностранный тем более. Потому формулировка «Владею в совершенстве» несколько условна.

Итак, об уровнях:

A1 — базовые выражения о том, как вас зовут, кем вы работаете, где живете. Вы говорите простыми предложениями, их же и понимаете, если речь собеседника четкая, разборчивая, медленная. Можете читать и понимать названия учреждений, указатели, надписи из 1–2 фраз — так называемый уровень выживания.

A2 — информацию о себе, родственниках, друзьях можете сложить в небольшой связный рассказ. Общаетесь на простые бытовые темы, понимаете английскую речь дикторов телевидения, если она сопровождается видео. Читаете и составляете короткие несложные письма.

B1 — кроме бытовых тем, понимаете и высказываете абстрактные суждения, выражаете свое мнение, чувства, впечатления. Уверенно говорите и правильно понимаете высказывания по знакомой вам теме. Можете смотреть фильмы без перевода и титров, но в некоторых моментах догадаться о происходящем помогает картинка. Понимаете инструкции, можете написать эссе на интересную для вас тему.

B2 — вы понимаете сложные тексты и поддерживаете обстоятельную беседу, сравниваете, приводите аргументы, общаетесь с носителями языка свободно на отвлеченные темы. Фильмы, телевизионные программы не вызывают у вас вопросов, вы в силах справиться с эссе даже на незнакомую тему.

C1 — ваше мастерство совершенствуется, легче сказать, чего вы не умеете.

C2 — вы буквально впитали английский с молоком матери.

Определяем уровень английского онлайн и совершенствуем его

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