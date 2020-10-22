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Заморозила часть пенсий на три года Госдума: накопить не получится

18:07 22.10.2020 Фото: pixabay.com
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Как отмечает кабмин, принятие закона не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Это сэкономит на перечислениях ПФР 669,3 млрд рублей.

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Госдума продлевает заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке. Как отмечает кабмин, принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

кабмин отчисления пенсионер страхование
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