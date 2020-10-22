Заморозила часть пенсий на три года Госдума: накопить не получится

Как отмечает кабмин, принятие закона не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Это сэкономит на перечислениях ПФР 669,3 млрд рублей.

Госдума продлевает заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке. Как отмечает кабмин, принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.