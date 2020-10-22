Когда построят новый железнодорожный вокзал в Бердске, объявили в правительстве

Губернатор считает, что бердский вокзал, как и другие объекты современной транспортной инфраструктуры вносят большой вклад в повышение инвестиционной привлекательности всего региона.

Травников дал старт работе обновленных железнодорожных вокзалов на станциях Татарская и Чаны

Губернатор Андрей Травников 22 октября принял участие в церемонии открытия современных вокзальных комплексов на железнодорожных станциях Татарская и Чаны.

«Очень важно, что традиция сотрудничества между регионом и железной дорогой сохраняется. Текущий год богат на совместные проекты – Новосибирск, в результате наших совместных усилий, получил подарок – волейбольный центр «Локомотив», в этом году начали работу после реконструкции вокзальные комплексы и станции Сокур и Убинская, сегодня запускаем в эксплуатацию еще два вокзала, в том числе и этот замечательный, и с архитектурной точки зрения, и с точки зрения комплексного подхода, вокзал и привокзальную площадь станции Татарская. Хочу отметить, что комфортные условия получают не только жители Татарского района, но сразу нескольких районов Новосибирской области, которые будут пользоваться возможностями железнодорожного вокзала и автостанции», – отметил Губернатор, в ходе запуска обновленного вокзального комплекса в Татарске.

«Российские железные дороги, наша магистраль последовательно идут по пути создания комфортной среды для наших замечательных пассажиров – это и вокзальные комплексы, и привокзальные площади, и подвижной состав. Этот новый вокзал приспособлен уже для обслуживания всех категорий наших граждан», – подчеркнул начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

В ходе ремонтных работ на станции Татарская реконструированы системы отопления, электрики, канализации, в том числе ливневой, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, охраны и пожаротушения, проведена внутренняя и наружная отделка, выполнен ремонт кровли и чердачных помещений. В обновленном здании вокзала открыта автокасса, установлены электронные терминалы для приобретения билетов. Важной частью проекта стало создание комфортных условий для всех групп населения, включая обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных пассажиров. Все зоны обновленного вокзала созданы с учетом потребностей данной группы жителей, в том числе смонтирован лифт, предусмотрена комната длительного отдыха, обустроены пандусы на входах, напольные тактильные элементы, выделены дополнительные места на расширенной парковке.

В рамках реализации проекта «Благоустройство сквера на привокзальной площади станции Татарская» структурными подразделениями ОАО «РЖД» выполнены работы по укладке тротуарной плитки, устройству дорожек, тротуаров, установке металлического декоративного забора, восстановлению ливневой канализации, установке мемориала «Паровоз» с подсветкой, изготовлению и установке стелы, посадке деревьев и газона.

Также Губернатор Андрей Травников совместно с первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Панфёровым ознакомился с результатами реконструкции вокзала станции Чаны. Глава региона отметил комплексность и рачительность подхода, внимание к нуждам жителей при проведении работ. «Проект реализовывался с учетом пожеланий и предложений в первую очередь жителей Чанов», – отметил Андрей Травников.

В ходе реконструкции почти на 600 кв. м увеличена площадь вокзала. Усовершенствована система обслуживания пассажиров вокзального комплекса – в связи с открытием кассы автовокзала на первом этаже, где установлены электронные терминалы для приобретения и распечатки билетов.

В этом году также начали работу новые вокзалы на станциях Сокур и Убинская, напомнили в пресс-службе регионального правительства. На 2021 год намечено окончание работ на новом железнодорожном вокзале Бердска.

ОАО «Российские железные дороги» – один из главных партнеров Новосибирской области, который не только обеспечивает стабильное развитие транспортной сети региона, но и вносит значительный вклад в его социально-экономическое развитие. 13 января 2020 года между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2020 – 2025 годы, направленное, в частности, на развитие пригородного железнодорожного транспорта и создание новых транспортно-пересадочных узлов, а также совместные решения вопросов по улучшению пассажирской инфраструктуры в границах Новосибирской области. В 2020 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в регионе запланировано направить 11,5 млрд рублей.