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Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус все еще не знает, что родители расстались

23:22 22.10.2020 Фото: instagram.com
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Юморист сообщает, что он хотел сохранить семью, пытался, но не смог

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Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя

Многие думали, что разлад в семье юмориста Гарика Харламова и известной актрисы  Кристины Асмус произошел после премьеры скандальной картины «Текст», в которой актриса сыграла правдоподобную постельную сцену. Но Гарик сообщает, что это абсолютно не так:

"Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно." — признался 39-летний Харламов.

Юморист сообщает, что он хотел сохранить семью, пытался, но не смог:

«Это меня останавливало от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя. И все равно это происходит. Но у нас все было не так жестко, как в случае с моими родителями», — признался Гарик в шоу Данилы Поперечного на YouTube.

актриса дочь звездные дети развод семья тайна Кристина Асмус Гарик Харламов
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