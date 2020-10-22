Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус все еще не знает, что родители расстались

Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя

Многие думали, что разлад в семье юмориста Гарика Харламова и известной актрисы Кристины Асмус произошел после премьеры скандальной картины «Текст», в которой актриса сыграла правдоподобную постельную сцену. Но Гарик сообщает, что это абсолютно не так:

"Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно." — признался 39-летний Харламов.