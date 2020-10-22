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Потребовала ввести дистанционку в школах вице-премьер Голикова

18:27 22.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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По ее мнению, такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования.

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Голикова рассказала о будущем дистанционного обучения в школах

Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода. Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни», — заявила Голикова в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» на сайте РАНХиГС.

Так, вице-премьер добавила, что такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования.

При этом, по ее словам, частные организации могут сыграть позитивную роль в этом вопросе.

вице-премьер дистанционное образование сторонник уроки школа Татьяна Голикова
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От редакции

Вы "за" дистанционное обучение?

Аноним, 22 октября 2020 19:05
Ну, ты смотри она и в образование профессионал, а давай школы отменим, с медициной покончила, теперь взялась за дебилизацию детей, зачем "боярам' умные ходопы!..
Аноним, 22 октября 2020 19:12
Пусть сначала своих родит детей и выучит,а потом советы даёт.
Аноним, 22 октября 2020 20:44
Да что же это такое творится то!!! Она вообще видела, как проводится это дистанционное обучение? Так и хотят, что бы из наших детей неучи выросли.

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