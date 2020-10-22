Потребовала ввести дистанционку в школах вице-премьер Голикова

По ее мнению, такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования.

Голикова рассказала о будущем дистанционного обучения в школах

Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода. Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни», — заявила Голикова в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» на сайте РАНХиГС.

Так, вице-премьер добавила, что такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования.

При этом, по ее словам, частные организации могут сыграть позитивную роль в этом вопросе.