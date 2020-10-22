Россия пойдет воевать в Карабахе? В Госдуме не исключают: дипломатия бессильна

В Госдуме рассказали, как помочь Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём. Пашинян отметил, что Ереван неоднократно говорил о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов. Однако это, по его словам, оказалось неприемлемо для азербайджанской стороны.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН согласился с армянским премьером.

«Никол Пашинян чувствует, что находится под ударом. Не только со стороны Азербайджана, но и внутри страны. В этой ситуации он пытается призвать к консолидации, не допустить внутри Армении каких-то разбирательств. А видимо, к этому идет. Сегодня состоялась встреча пяти президентов – Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и двух бывших президентов Нагорного Карабаха. Идет серьезная критика неспособности удержать позиции, неправильных решений. Но это внутреннее дело Армении», – отметил Затулин.

Он подчеркнул, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России, потому что азербайджанская сторона рассчитывает на военную победу и выдвигает заведомо неприемлемые условия.

«Поэтому отчасти можно подтвердить то, что было сказано Пашиняном. Другое дело, что политик на таком уровне должен знать, что не все что ты знаешь нужно говорить. Заявлять, что дипломатические переговоры ни к чему не ведут, – это значит, раскрывать карты. А этого не нужно было делать. Мы теперь видим, что азербайджанская сторона меняет позицию и выступает за переговоры. При этом продолжая наступление и кулуарно выдвигая неприемлемые требования. Но внешне это выглядит проявлением миролюбия. Азербайджан начинает набирать очки», - считает Затулин.

По его мнению, российскому руководству пора определять свою позицию в этом конфликте.

«В России должны понимать, что речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе. Речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье. Мир, в котором Турция является вершителем судеб. Мир, в котором нам указывают, что хорошо, а что плохо. Я считаю, что право на самоопределение у Нагорного Карабаха никто не вправе отнимать. Оно было реализовано еще в советский период. Азербайджан сам был кузнецом своего несчастья. Это не мы резали армян в Баку и Сумгаите. Это не мы награждали Рамиля Сафарова орденами за убийство спящего армянского офицера. Это не мы заявляли, что «вернем исконные азербайджанские земли и Ереванское ханство». Не мы и не Армения атаковали - нарушили мир в регионе, чтобы добиться военного реванша. Это сделал Азербайджан вместе с Турцией», - подчеркнул собеседник НСН.

По его словам, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. При этом депутат признался, что точно не знает, в какой форме это может быть сделано.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», - заключил парламентарий.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта идут с 27 сентября. Несмотря на два перемирия, объявленные 10 и 18 октября, бои на спорной территории продолжаются.