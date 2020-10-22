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Погибший в ДТП с Ефремовым не был пристегнут ремнем безопасности, заявил эксперт

18:59 22.10.2020 Фото: Скриншот
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Прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего Захарова также выступил против смягчения наказания артисту.

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Эксперт заявила об отсутствии ремней безопасности на погибшем в ДТП с Ефремовым

Эксперт, приглашенный в суд защитой актера Михаила Ефремова, установила, что погибший в ДТП с участием актера курьер Сергей Захаров не был пристегнут ремнями безопасности, передает 22 октября корреспондент «Известий» из зала суда.

«Учитывая повреждения Захарова, конкретных повреждений от сработавшего ремня безопасности нет. Тело не было фиксировано», — указала специалист Елена Кучина.

Напомним, 20 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор артисту было перенесено на 22 октября в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который должен был рассказать, был ли Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

При этом прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

Сам Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене Захарова. Несколько дней назад актер уже выплатил потерпевшим компенсации, и адвокат потерпевшей стороны Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги.

Авария произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве: тогда Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автофургоном «Лада». За рулем отечественного автомобиля был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актера признали виновным в аварии, приговорили к восьми годам колонии и лишили водительских прав на три года после освобождения.

автофургон адвокат ДТП компенсации умер в больнице Михаил Ефремов
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От редакции

Смягчат приговор?

Аноним, 22 октября 2020 20:18
Так ефремка на брониджипе ехал - конечно ремень здесь не спасёт
А если б ДТП было с поездом? - Тоже виноват ремень безопасности?

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