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Выбросило из "семерки" и убило водителя перевернувшегося в кювет ВАЗа в Новосибирской области

19:50 22.10.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Пассажира также выбросило из автомобиля. Он получил травмы. полицейские выясняют не только обстоятельства смертельного ДТП, но и личности его участников.

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В момент ДТП водителя и пассажира, оба мужчины - на вид 40-45 лет, выбросило из автомобиля

В Купинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили вечером в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 22 октября, около 15.00 часов водитель автомобиля ВАЗ-2107, следовавший по автодороге "Купино - Новоселье - Березовка" со стороны села Рождественское в направлении Купино, на 2-м км автодороги при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В момент ДТП водителя и пассажира, оба мужчины - на вид 40-45 лет, выбросило из автомобиля.

В результате происшествия один мужчина погиб, другой получил различные травмы. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего и личности пострадавших устанавливаются.

ДТП кювет не справился с управлением опрокидывание погиб травмы ГУ МВД по НСО
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