Выбросило из "семерки" и убило водителя перевернувшегося в кювет ВАЗа в Новосибирской области

Пассажира также выбросило из автомобиля. Он получил травмы. полицейские выясняют не только обстоятельства смертельного ДТП, но и личности его участников.

В момент ДТП водителя и пассажира, оба мужчины - на вид 40-45 лет, выбросило из автомобиля

В Купинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили вечером в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 22 октября, около 15.00 часов водитель автомобиля ВАЗ-2107, следовавший по автодороге "Купино - Новоселье - Березовка" со стороны села Рождественское в направлении Купино, на 2-м км автодороги при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В момент ДТП водителя и пассажира, оба мужчины - на вид 40-45 лет, выбросило из автомобиля.

В результате происшествия один мужчина погиб, другой получил различные травмы. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего и личности пострадавших устанавливаются.