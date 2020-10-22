В рубрику "Сообщи свои новости" написал Вершинин:

Дорогая редакция! Хотелось бы узнать об изменениях в правилах подачи на сайт материалов в рубрику \"Сообщи свою новость\". Что конкретно изменилось, материалы какого плана теперь нельзя предлагать (возможно коррективы внесла ситуация с ковид). Потому что, вроде и отправляешь интересный материал, а это не публикуется... Раньше такого не было.

От Галины Коморниковой: Уважаемый наш читатель Вершинин, ничего не изменилось. Я видела вашу ССН утром, просто необходимо ставить ссылку на источник- откуда интервью и желательно разбивать текст на абзацы. Поэтому если Вам не сложно сделайте это и я с радостью его опубликую.

Всегда ваша Г.Коморникова