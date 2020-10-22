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Народные новости

Хотелось бы узнать об изменениях в правилах подачи на сайт материалов в рубрику "Сообщи свою новость"

20:29 22.10.2020
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Что конкретно изменилось, материалы какого плана теперь нельзя предлагать (возможно коррективы внесла ситуация с ковид).

В рубрику "Сообщи свои новости" написал  Вершинин:
Дорогая редакция! Хотелось бы узнать об изменениях в правилах подачи на сайт материалов в рубрику \"Сообщи свою новость\". Что конкретно изменилось, материалы какого плана теперь нельзя предлагать (возможно коррективы внесла ситуация с ковид). Потому что, вроде и отправляешь интересный материал, а это не публикуется... Раньше такого не было.

От Галины Коморниковой: Уважаемый наш читатель Вершинин, ничего не изменилось. Я видела вашу ССН утром, просто необходимо ставить ссылку на источник- откуда интервью и желательно разбивать текст на абзацы. Поэтому если Вам не сложно сделайте это и я с радостью его опубликую.

Всегда ваша Г.Коморникова

народные новости
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От редакции

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Аноним, 22 октября 2020 21:02
Самое интересное в том, что я уже не раз специально разбивал текст на абзацы, но к вам приходит материал в очень сжатом виде. Но будем пробовать...

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