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Продлили дачную амнистию: узнайте сроки и условия оформления земли и гаражей

20:31 22.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как отметили в нижней палате парламента, за период действия дачной амнистии граждане РФ в упрощенном порядке оформили права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

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Госдума продлевает дачную амнистию до 1 марта 2026 года

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и расширении действия данного упрощенного порядка.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, который сейчас должен закончить действие 1 марта 2021 года. После этого правообладатели участков должны будут воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомить уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта ИЖС или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

При этом с 1 марта 2019 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до 4 августа 2018 года. Они вправе подать документы в ходе строительства, разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не нужен, но если не сделать это до 1 марта 2021 года, то оформить права можно будет только в судебном порядке. Таким образом, с 1 марта 2021 года эти положения дачной амнистии прекращают действие.

В связи с этим законопроектом амнистия продлевается на пять лет. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. При этом строящийся объект должен отвечать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе. Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.

Как напомнил ранее Крашенинников, дачная амнистия действует почти 14 лет и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.

гаражи дачная амнистия декларации земельные участки Павел Крашенинников
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